Купить права на яхту

Яхтинг — недавно появившийся вид активного отдыха, объединивший туризм, спорт, командную работу и элементы соревнования. Романтика морских путешествий, это не обязательно парусная регата, моторные яхты дарят ощущение свободы, воплощают детские мечты о капитанском мостике. Если в планах на ближайшее будущее приобретение или аренда яхты во время очередного отпуска — запланируйте получение прав на управление яхтой. Яхтенные права для судоводителя обязательный документ, встать за штурвал без удостоверения — нарушение действующего законодательства. Выход на воду без сертификата капитана яхты станет не только причиной наложения штрафа, но повлечет за собой конфискацию приобретенной яхты до устранения проблемы. Для оформления яхтенных прав будущие судоводители обращаются в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС). Права оформляют лицам, достигшим совершеннолетия после того, как сданы квалификационные экзамены.

Получение прав на яхту

Стать полноправным судоводителем можно самостоятельно подав запрос в ГИМС. Чтоб получить права на яхту, следует преодолеть несколько этапов: пройти курсы повышения квалификации, сдать экзамен, получить заключение врачебной комиссии, собрать все документы и подать заявление на получение удостоверение судоводителя в ГИМС. Начинается с поиска подходящего учебного заведения, аккредитованного на обучение судоводителей: выбрать курсы в шаговой доступности с удобным расписанием — редкая удача. Практика показывает, что не каждый владелец яхты готов потратить от двух до шести месяцев на изучение Правил судоходства во внутренних водах и постижение азов швартовки. Но, даже лелея мечту о получении яхтенных прав, посещая без прогулов лекции и практические занятия в ущерб работе и выходных с семьей, сдать теорию с первого раза получится не у каждого. В перерывах между работой и курсами повышения квалификации, не следует забывать о медкомиссии, оплате госпошлины. С таким плотным графиком на экзамен приходит уставший человек, не готовый быстро принимать решения. Провал на очередной попытке отдаляет день получения прав на яхту на неопределенный срок, а мечта продолжает оставаться мечтой.

Чтобы активный отдых не закончился неприятным общением с надзорными органами при проверке прав на управление водным транспортом, альтернативный вариант — купить яхтенные права. Чтобы оформить сертификат, надо выкроить десять минут на заполнение заявки на сайте, остальное сделает наш сотрудник.

Оформление прав на управление яхтой

Получите яхтенные права заранее, и отдых на моторной яхте отвлечет от городской суеты, рабочих проблем. Сотрудничество с нами позволит сэкономить время, не отвлечет от привычного ритма жизни, не доставит неудобств посещением переполненных классов и поликлиник, получить желаемый сертификат в течение двух-трех дней. Заполните заказ на сайте, внесите категорию удостоверения, укажите район плавания, в котором собираетесь:

МП — моря, внутренние воды. Движение регулируется согласно морским правилам.

— моря, внутренние воды. Движение регулируется согласно морским правилам. ВВП — внутренние воды. Действуют судоходные правила.

— внутренние воды. Действуют судоходные правила. ВП — несудоходные водоемы, в перечень внутренних вод не внесены. Правила не действуют.

Оформите электронную заявку на получение яхтенных прав, менеджер обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали. Перед тем, как утвердить заказ, наш сотрудник уточнит адрес доставки, контактную информацию, предложит удобные способы оплаты. Заказчик вносит предоплату и ждет фотоотчет о готовности прав. Заказ оплачивается полностью только после того, как судоводитель при помощи фото и видео отчета самостоятельно убедится в том, что заказанное удостоверение отвечает поставленным требованиям. Права на управление яхтой изготавливаются на бланке государственного образца с использованием утвержденных знаков защиты. Идентификационный номер, присвоенный удостоверению, легко пройдет проверку по базе ГИМС, не вызовет вопросов у проверяющего сотрудника.

Кроме яхтенных прав, в стоимость услуги включены:

Сертификат о прохождении курса повышения квалификации;

Экзаменационная карточка;

Заключение медицинской комиссии.

Преимущества заказа прав через интернет Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Сотрудничество с нашей компанией избавит будущего судовладельца от переживаний о неудаче на экзамене, сэкономит денежные средства, а права и сопроводительные документы будут доставлены в указанный срок. Купите сертификат на управление яхтой по приемлемой стоимости, и не столкнетесь с многочисленными препятствиями, которые ждут при самостоятельном оформлении желанного документа. Отправьте запрос на оформление яхтенных прав, а в освободившееся время смело планируйте долгожданный отпуск.