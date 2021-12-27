Купить права на парусное судно

Прогулка под парусом, мечта самых романтичных натур: ветер в лицо, полная свобода. Для того чтобы мечта сбылась, потребуется не только наличие парусного судна, собственного или арендованного. Стать судоводителем на законных основаниях можно только получив права на управление парусным судном. Оформлением прав на парусные суда занимается ГИМС, в выданном удостоверении указывается тип судна, акватория, где предъявитель документа может передвигаться. Получить права на парусное судно следует, следует, даже если площадь парусов не превышает 12 кв.м. Отметка о категории ставится в удостоверение судоводителя.

Как получить права на парусное судно

Оформить права на парусное судно можно самостоятельно, отправившись в ГИМС. До того как подать запрос на выдачу сертификата на управление судном, будущему судоводителю предстоит выполнить ряд требований:

Выбрать аккредитованное учебное заведение, записаться на курсы повышения квалификации.

Сдать итоговые экзамены, теорию и продемонстрировать навыки управления судном, полученные в ходе учебы.

Пройти врачебную комиссию. Врачи поведут обследование, изучат карту будущего судоводителя, вынесут заключение о профпригодности.

Для того чтобы получить права на управление парусным судном, кандидаты в судоводители в течение двух – трех месяцев получают навыки управления парусным судном в различных погодных условиях. Не каждый романтик готов подстроить привычный образ жизни, изменить рабочий график, чтобы изучить устройство судов, основы гидрометеорологии, лоцию внутренних вод, чтобы получить права на парусное судно перед отпуском. Кроме лекций, следует составить график посещения спортивного порта, где проходят практические занятия. Опытный инструктор помогает отработать общие навыки техники безопасности, подготовку судна к плаванию, постановку паруса и маневрирование парусами. Оформление прав на парусное судно не оставит времени на отдых, полноценный сон, но даже постоянное присутствие на лекциях не гарантирует, что экзамен будет пройден с первого раза. Каждый провал на квалификационном тестировании отодвигает мечту встать за штурвал на неопределенное время, а планы на активный отдых переходят в разряд несбывшихся.

Не стоит отказываться от мечты, только потому, что не хватает времени, альтернативный вариант — купить права на парусное судно. На отправку запроса с сайта потребуется не больше 10 минут. Менеджер обработает поступившую информацию и выполнит работу, чтобы вы получили желаемый результат без длительного ожидания, очередей в поликлиниках, вечеров за партой.

Преимущества заказа прав через интернет Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на парусное судно

Покупка прав ГИМС — вариант для того, кто хочет разнообразить досуг, получить новые эмоции, и не тратить время на подбор учебных заведений и зубрежку теории. Сотрудничество с нами принесет желаемый результат — права на парусное судно, и освободит время на подготовку к путешествию. Заполняя заказ, укажите район плавания:

МП — моря, внутренние воды. Движение регулируется согласно морским правилам.

— моря, внутренние воды. Движение регулируется согласно морским правилам. ВВП — внутренние воды. Действуют судоходные правила.

— внутренние воды. Действуют судоходные правила. ВП — несудоходные водоемы, не внесены в перечень внутренних вод. Правила судоходства не действуют.

Купить права на парусное судно легко: заполнить заявку на сайте и дождаться звонка менеджера. Во время звонка будущий судоводитель получит бесплатную консультацию по оформлению прав судоводителя, сроку выполнения заказа. Как только заявка на оформление прав подтверждена, заказчик отправляет аванс: мы не требуем полной предоплаты, остальную часть суммы клиенты перечисляют после того, как убедились в готовности документа и соответствию требованиям заявки.

Удостоверение судоводителя изготавливается на бланке государственного образца, с соблюдением утвержденных степеней защиты, присваивается идентификационный номер, сертификат на управление парусным судном без труда пройдет проверку в действующей базе ГИМС. Заполняя заказ, чтобы купить права на парусное судно, кроме удостоверения судоводителя заказчик получает:

Сертификат о прохождении курса повышения квалификации;

Экзаменационную карточку;

Заключение медицинской комиссии об отсутствии ограничений к управлению парусным судном.

Покупка удостоверения на управление парусным судном избавит будущего судоводителя от предэкзаменационного стресса, сэкономит деньги, а сертификат и сопроводительные документы будут доставлены в указанный срок. Купите сертификат на парусное судно по приемлемой стоимости, и обойдете бюрократические препятствия, которые ждут при оформлении прав. Купите права на парусное судно, а в освободившееся время выбирайте подходящий водоем и планируйте маршрут.