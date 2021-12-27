Купить права на моторное судно

Регистрацию водных транспортных средств и выдачу разрешительных удостоверений судоводителям курирует ГИМС. Получить права на моторное судно могут граждане, которые купили плав.средство, или планируют аренду на период отдыха. Выйти на воду без удостоверения, подтверждающего квалификацию судоводителя, противозаконно. Подобная неосмотрительность грозит не только выписанным штрафом, но и конфискацией моторного судна. Для того чтобы активный отдых не омрачился встречей с представителем надзорных органов, позаботиться о получении прав на моторное судно следует заранее.

Как оформить права на моторное судно

Обратиться с заявлением в ГИМС и получить права на моторное судно могут граждане, которым исполнилось 18 лет, нет медицинских противопоказаний. Для этого желающие получить удостоверение и покорять морские просторы проходят ряд обязательных этапов:

Найти учебное заведение, прошедшее аккредитацию на обучение судоводителей. Дождаться набора группы на желаемую категорию, начала занятий. Курсы длятся от полутора месяцев до полугода, найти заведение, ради которого не придется каждый раз пересекать город, с расписанием, которое не помещает работе — еще одно испытание. Срок курсов переквалификации для оформления прав на моторное судно зависит от учебного заведения, программы, категории водного транспорта и выбранной акватории. Лекции проходят в учебных классах, на практические занятия курсантов приглашают на базу спортивных школ, где есть суда нужной категории.

Сдать итоговые экзамены, теорию и продемонстрировать полученные практические навыки. Подготовиться самостоятельно и пройти квалификационное тестирование не разрешается, к экзамену для оформления прав на моторное судно допускаются граждане, которые подтвердят сертификатом учебу в профильном заведении.

Пройти медкомиссию и получить заключение профпригодности к управлению водным транспортом. Врачи ведут осмотр, обследуют курсанта, изучают полученные диагнозы, травмы, наличие хронических заболеваний и выносят заключение о профпригодности.

Получить права на моторное судно самостоятельно — процесс долгий, лекции даются по основным дисциплинам: устройство моторных судов, энергоустановки и их безопасная эксплуатация, теория судовождения, основы безопасности на водах, азы правопорядка. Оформляют права на моторные судна в редких случаях граждане, не имеющие опыта управления водным транспортом. В основной массе кандидаты в судоводители уже знают, как правильно швартоваться и готовить к плаванию судно. В первом — штудировать теорию и учиться применять на практике полезно и нужно. Во втором случае опытный судоводитель проведет пару-тройку месяцев за партой, повторяя уже известную информацию. Получение прав на моторное судно превратится в трату времени, а отсутствие прогулов и добросовестное посещение практических занятий не гарантируют успех на экзамене.

Сэкономить время, деньги и сохранить нервную систему можно, выбрав альтернативный вариант — купить права на моторное судно. На заполнение заявки на сайте потребуется не больше 10 минут, и уже через неделю получите желаемый результат: права на управление моторным судном.

Преимущества заказа прав через интернет Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Купить права на моторное судно

Стать полноправным судоводителем и не тратить месяцы на получение прав возможно. Сотрудничество с нами избавит от недосыпа, переживаний и пересдачи экзамена. Купить права на моторное судно легко: отправьте заявку, не покидая сайт и дождитесь звонка менеджера. Сотрудник обработает поступивший запрос, и свяжется по указанному номеру телефона, чтобы уточнить адрес доставки комплекта, правильность внесения персональных данных, предложит консультацию об оформлении удостоверения. Если вопросов не возникает, заказ подтверждается и запускается в работу, а клиент перечисляет аванс. Остальную часть оплаты за оформление прав на моторное судно перечисляют после того, как по высланным фото- и видео- отчетам согласовывается изготовленное удостоверение. Судоводитель проверяет правильность внесения персональных данных, указанные категории.

Права на моторные судна изготавливаются на бланке государственного образца Госзнак, присутствуют необходимые степени защиты: голограммы, водяные знаки. При изготовлении удостоверению судовладельца присваивается идентификационный номер, который вносится в рабочую базу ГИМС. При проверке в надзорных органах разрешительная карточка высветится в базе, визуальный осмотр не вызовет вопросов у проверяющего сотрудника.

Отправляя запрос, чтобы купить права на моторное судно, в комплекте получаете сопроводительные документы:

Сертификат о прохождении обучающего курса;

Экзаменационную карточку;

Заключение водительской комиссии.

Выбирая покупку прав на управление моторным судном, вы получаете желаемый результат за короткий срок без томительного ожидания, трудностей. Права на моторные судна действительны в течение 10 лет, по истечении срока их обновляют в ГИМС без повторного обучения и экзаменов.