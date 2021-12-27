Купить права на маломерное судно

Для того, чтобы отпуск или выходные на воде не омрачились проверкой прав, следует подумать о получении прав на маломерное судно заранее. Маломерное судно, согласно Кодексу внутреннего водного транспорта РФ, водный транспорт, длиной не более 20 метров, разрешенное количество людей на борту — не более 12.

Типы маломерных судов:

Катера, лодки;

Маломерные парусные суда;

Маломерные парусно-моторные суда;

Гидроциклы.

Права на маломерные суда, выданные ГИМС, действуют на водах:

ВВП — внутренние водные пути, включены в реестр, действуют Правила плавания по внутренним водам.

— внутренние водные пути, включены в реестр, действуют Правила плавания по внутренним водам. ВП — внутренние водоемы, судоходство не организовано, Правила не распространяются.

— внутренние водоемы, судоходство не организовано, Правила не распространяются. МП — территориальное море и внутренние морские воды.

— территориальное море и внутренние морские воды. МПВ — морские прибрежные воды, удаленность от берега 20 метров.

Оформление прав на маломерное судно

Стать судоводителем на законных основаниях можно, для этого подать заявку в ГИМС на оформление прав на маломерное судно. Заявки принимают от граждан России, которым исполнилось 18 лет, нет медицинских противопоказаний. Права выдаются предъявителю сертификата о прохождении курсов переквалификации и экзаменационной карточки, длительность курсов зависит от учебного заведения, категории ТС. Сдать экзамен экстерном не разрешается. Предстоит пройти следующие этапы:

Подбор профильного учреждения, аккредитованного на обучение судоводителей заявленных категорий. Записаться на курс, прослушать лекции по теории, получить практические навыки управления водным транспортом. Лекции проходят в учебном заведении, для практических занятий придется посещать спортивный клуб, на базе которого отмечены маломерные суда требуемых категорий.

Сдать экзамены чтобы получить права на маломерное судно. К итоговой проверке практических навыков курсанты допускаются после успешной сдачи теории. Отсутствие прогулов, зубрежка перед тестированием не гарантируют того, что экзамен будет сдан с первого раза. Пересдачи назначаются через неделю, значит оформление прав на маломерное судно откладывается на неопределенный срок.

Пройти медкомиссию. Врачи проведут обследование, изучат диагнозы, полученные травмы и хронические заболевания и вынесут заключение о профпригодности.

Получить права на маломерное судно самостоятельно удастся, если запастись терпением и свободным временем. Как правило, ни того, ни другого перед отпуском нет, а планы менять не хочется. Альтернативное решение — купить права на маломерное судно, результат тот же, но без потери времени и ненужных стрессов. Судоводителям с практическим опытом управления маломерным судном не придется проводить долгие часы в аудиториях, слушая лекцию о технике безопасности на водах.

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Купить права на маломерные суда

Самостоятельно оформление прав на маломерные суда отнимает много времени, длительная учеба не укладывается в срок отпуска. Чтобы не отказываться от планов на активный отдых, предлагаем купить права на маломерное судно. Заполните заявку, мы выполним свою работу, а вы получите готовое удостоверение в течение недели. Менеджер обработает данные заказа, позвонит и предложит бесплатную консультацию: поможет определиться с категориями, которые предстоит открыть, уточнит адрес доставки, предложит способы оплаты. Как только покупка прав на маломерное судно подтверждена, будущий судоводитель вносит аванс. Основную часть платежа заказчик перечисляет, когда проверит качество оформленного удостоверения, соответствие заявленным требованиям, правильность внесения персональных данных по присланным фото- и видео- отчетам. В результате сотрудничества, судоводитель получает права на маломерное судно, изготовленные на бланке Госзнак с нанесением голограмм и водяных знаков, при визуальном осмотре не возникнет вопросов о подлинности. При оформлении удостоверению присваивается идентификационный номер, который вносится в рабочую базу ГИМС, это гарантирует прохождение проверок надзорных органов.

Те, кто выбрал вариант купить права на маломерное судно, получает комплект сопроводительных документов:

Сертификат, подтверждающий факт обучения в профильном заведении;

Экзаменационную карточку;

Заключение медкомиссии об отсутствии ограничений к управлению маломерными удами.

Срок изготовления удостоверения судоводителя — два дня, время доставки комплекта зависит от удаленности адресата. Оформляя покупку прав на маломерное судно, вы экономите время, деньги и нервы. Отправка запроса займет не больше 10 минут, а результат — права, позволяющие на законных основаниях управлять водным транспортом, без длительного ожидания, лекций в неудобное время, очередей в поликлинике и стресса от пересдачи экзамена. Заполните заявку купить права на маломерное судно, сделаем все, чтобы ваши планы на отдых осуществились.