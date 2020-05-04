Купить права на лодку

Не все водные суда требуют получения прав: лодкой до 200 кг с мотором менее 10,88 л.с. можно управлять без разрешительного документа. Если транспортное средство не вписывается в эти параметры, выход на воду без удостоверения судоводителя будет незаконным, что грозит не только получением штрафа, но может привести к конфискации лодки. Выдачей прав на управление любым видом водного транспорта занимается ГИМС. Получить права на управление лодкой разрешено по достижении 18 лет после прохождения обучающего курса и успешной сдачи экзамена. Оформление удостоверения судоводителя длительный процесс, требует не только свободного времени, но и крепких нервов.

Получить права на управление лодкой

Оформить права на лодку легально можно обратившись в Государственную Инспекцию оп маломерным судам (ГИМС). Согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, управление моторной лодкой без документа, подтверждающего право управления, влечет наложение штрафа от 10000 до 15000 рублей. Чтобы долгожданный отдых не закончился штрафом и изъятием лодки, рекомендуем подготовиться и получить права на лодку уже сейчас.

Чтобы получить права в ГИМС, будущий судоводитель должен найти учебное заведение, прошедшее аккредитацию. Занятия длятся месяц, за это время на лекциях курсанты изучают правила плавания по внутренним водам РФ, такелажное дело, основы радиосвязи и гидрометеорологии. На практических занятиях учат швартоваться, проходить шлюзы, маневрировать. По завершении занятий, курсант получает сертификат, с которым отправляется в Государственную Инспекцию на экзамен, чтобы получить лодочные права. Экзамен состоит из двух частей, сдавать практику разрешено после успешной сдачи теории.

Опыт показывает, что завалить теорию могут даже уверенные рыбаки, которые выходили на воду не один десяток раз. Пересдача разрешена через неделю, или в выбранное время. Для того чтобы оформить права на управление лодкой, требуется пройти медкомиссию и получить заключение о профпригодности. С полученными сертификатами, справками, копиями, квитанцией об оплате госпошлины и фотографиями судоводителя следует прийти в ГИМС, отстоять очередь, заполнить заявление и получить долгожданные права на управление лодкой. Далеко не всегда судовладельцы готовы пройти это испытание: слишком много времени требуется для достижения цели.

Однако, есть альтернативный вариант: купить права на лодку. Выбрав нашу компанию, судовладельцу не придется менять привычный образ жизни, отпрашиваться с работы на лекции, а мечты о большом плавании сбудутся — отпуск не придется переносить. Будущий судоводитель тратит время только на заполнение заявки, остальное сделает наш сотрудник.

Оформить лодочные права

Покупка прав на управление лодкой сохранит ваше время, нервную систему и подарит хорошее настроение в предвкушении активного отдыха. Получить лодочные права, не выходя из дома, легко: заполните заявку на сайте, в соответствующих полях укажите тип маломерного судна, разрешенный район плавания:

МП — внутренние и внешние моря, действуют международные правила судоходства.

— внутренние и внешние моря, действуют международные правила судоходства. ВВП — внутренние воды, судоходство организовано согласно Правилам плавания по внутренним водным путям.

— внутренние воды, судоходство организовано согласно Правилам плавания по внутренним водным путям. ВП — внутренние воды, где не организовано судоходство, правила не действуют.

Менеджер обработает поступивший запрос и перезвонит, чтобы уточнить правильность заполнения заявки, адрес доставки, предложит возможные способы оплаты. После того как заказ на оформление лодочных прав подтвержден, будущий судоводитель вносит предоплату. Окончательный расчет заказчик делает после того, как проверил готовые права по видео и фотоотчету. Права на управление моторной лодкой изготовлены на бланке государственного образца, присутствуют утвержденные степени защиты, идентификационный номер внесен в базу. Удостоверение проходит проверку в действующей базе ГИМС, не вызовет вопросов у сотрудника надзорных органов. Кроме прав судоводителя, заказчик получает сертификат о прохождении учебного курса, заключение медицинской комиссии, экзаменационную карточку. Скорость доставки комплекта зависит от удаленности населенного пункта, отправку делаем по территории РФ.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Оформляя права на лодку с нами, вы получаете удостоверение судоводителя по приятной стоимости в короткое время. Заполните бланк заказа на сайте, и не придется стоять в очередях в поликлинике, самостоятельно платить госпошлину, зубрить теорию и волноваться об экзамене. Мы знаем, сколько стоит ваше время, поэтому строго соблюдаем сроки выполнения заявок, помогаем получить желаемый результат без ущерба работе и семье клиента.

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