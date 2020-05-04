Купить права на катер

Нередко путают катера и лодки с мотором, однако, разные транспортные средства. Катер —судно длинной до 20 метров со стационарно установленным двигателем, разрешенное число пассажиров на борту — 12 человек, включая судоводителя. Оформить права управления на катер можно, обратившись в Государственную Инспекцию маломерных судов (ГИМС). Для этого требуется заранее получить сертификат о прохождении обучающего курса и успешно сдать квалификационные экзамены. Права выдаются лицам, достигшим совершеннолетия и получившим заключение медицинской комиссии о профпригодности.

Если управление катером не только способ активно провести отпуск, а возможность получить дополнительный источник дохода, задумайтесь о получении прав на катер уже сейчас. С приближением сезона желающих оформить права на вождение катера прибавится, и без того длинные очереди станут еще больше.

Как оформить права на катер

Если уже выбрали и приобрели понравившийся катер, ждете, когда начнется сезон, не торопитесь выходить на воду без разрешительного удостоверения. В водоемах тоже проводятся неожиданные проверки документов, и, если активный отдых закончится штрафом в 10000 – 15000 рублей и конфискацией плавсредства, он тоже запомнится надолго. Для того чтобы получить права на управление катером самостоятельно, будущий судоводитель проходит следующие этапы:

Найти аккредитованное учебное заведение, записаться на курсы. Расписание занятий не всегда бывает удобным, и приходится перекраивать график работы, отдыха, отменять дела, которые запланированы на это время. Обучающий курс длится от 1месяца до полугода, в зависимости от учебного заведения, типа акватории, который будет разрешен для плавания.

Сдать экзамен. К демонстрации практических навыков кандидаты в судоводители допускаются только после успешной сдачи теории. Если тестовая часть проверки полученных знаний — не ваш конек, готовьтесь пересдавать через неделю.

Получить заключение врачебной комиссии о пригодности к управлению моторным катером.

Оплатить госпошлину.

Сделать фотографии.

Собрать пакет документов, прибыть в ГИМС для получения прав на управление катером.

Оформление катерных прав официальным способом отнимает много времени, расшатывает нервную систему, а бессонница и неоднократные пересдачи экзамена не позволят насладиться долгожданным отпуском в полной мере. Для тех, кто уверен в себе, знает, как управлять катером на воде и знаком с Правилами плавания по внутренним водным путям, предлагаем купить права на катер по привлекательной стоимости с доставкой в короткий срок. Выбирая сотрудничество с нами, вы тратите 10 минут на заполнение заявки, остальное сделает наш сотрудник.

Преимущество покупки прав Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Оформление прав на управление катером может быть приятным и не менять привычное течение жизни. Заполните форму заказа на сайте и отправьте запрос. Менеджер обработает поступившую информацию, и созвонится, чтобы уточнить детали: адрес доставки, способ оплаты, проверить правильность внесенных данных. По опыту знаем, знаем, сколько стоит время каждого клиента, поэтому соблюдаем сроки выполнения заказа. После того как заказ утвержден, клиент перечисляет предоплату. Окончательный расчет происходит после проверки готовности удостоверения по фото и видеоотчету. Удостоверение судоводителя изготавливается на бланке государственного образца, присутствуют утвержденные степени защиты, идентификационный номер проходит проверку в рабочей базе. Изготовленные права легко пройдут проверку и не вызовут вопросов у сотрудника надзорных органов. Вы оформляете покупку катерных прав, наш сотрудник за пару дней проходит все этапы получения удостоверения за вас. Кроме бланка прав судоводителя, в стоимость заказа входит сертификат о прохождении курса повышения квалификации, экзаменационная карточка и заключение медкомиссии. Заказчик получает полный комплект сопроводительных документов и права на катер без очередей, переживаний, постоянной спешки.

Оформление заявки на катерные права

Приступая к заполнению полей заказа, чтобы купить права на катер, внимательно отнеситесь к указанию категории и акватории, которая будет разрешена для плавания:

ВП — внутренние водоемы, судоходства нет, в перечень водных путей РФ не включены. Правила судоходства не распространяются.

— внутренние водоемы, судоходства нет, в перечень водных путей РФ не включены. Правила судоходства не распространяются. ВВП — внутренние водные пути РФ. Правила плавания распространяются.

— внутренние водные пути РФ. Правила плавания распространяются. МП — внутренние моря и территориальное море РФ. Действуют Международные правила предупреждения столкновения судов в море.

Заполните заявку на покупку прав на катер и покоряйте стихию уже через два – три дня. Если сомневаетесь в правильности заполнения, задайте вопросы менеджеру и получите подробную консультацию.