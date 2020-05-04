Купить права на гидроцикл

Желая провести отпуск у воды и максимально активно, многие планируют осваивать моторную и парусную водную технику, которую разрешено использовать во внутренних водах. Чаще всего внимание судоводителей привлекает гидроцикл — скоростное маломерное моторное плавсредство, средняя длина 3 метра, максимальная скорость до 200км/ч, грузоподъемность до 300 кг.

Чтобы отдых не разочаровал, придется подготовиться и получить права на гидроцикл заранее: штраф за езду по отечественным водоемам без прав — от 1000 до 1500 рублей. Выдачей прав на водный транспорт занимается ГИМС. Обратиться туда можно по достижении совершеннолетия, предварительно отучившись и сдав квалификационный экзамен. Управление таким транспортным средством, как гидроцикл — сезонное увлечение, однако не стоит ждать наступления лета, когда на оформление прав на гидроциклы начнется ажиотаж. Права на гидроцикл действуют во всех странах, изготавливаются на бланке международного образца.

Получение прав на водный мотоцикл

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) курирует надзорную деятельность на вверенных водах: регистрационные действия в отношении транспортных средств, выдачу и проверку удостоверений на управление. Официальное получение разрешения на вождение гидроциклов включает в себя несколько обязательных этапов:

Поиск аккредитованного учебного заведения и запись на курс. Частая проблема — не в каждом населенном пункте есть школа подготовки вождения водного транспорта. Если повезло и учебные курсы в шаговой доступности, для учебы придется постоянно отпрашиваться с работы.

Итоговый экзамен после прохождения курса. Курсанту предстоит сдать теорию, после чего разрешено продемонстрировать навыки управления гидроциклом. Можно чувствовать себя капитаном дальнего плавания, но без зубрежки теории не обойтись.

Визит в поликлинику для получения заключения медкомиссии. Выкроить время, чтобы постоять в очередях — не самая приятная перспектива.

Получение прав на гидроцикл стандартным способом — долго и дорого, грозит постоянным стрессом и недосыпом. В течение нескольких недель в классе придется изучать правила поведения на воде, основы безопасного движения по воде, методику управления гидроциклом и даже устройство двигателя, и скоростной режим движения по водоемам. Для тех, кто ценит время, предлагаем купить права на гидроцикл. Заполните заявку на сайте, и через пару дней курьер доставит готовое удостоверение.

Преимущество сотрудничества Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Покупка прав на управление гидроциклом — возможность получить желаемое в короткий срок по привлекательной стоимости. От заказчика требуется десять минут свободного времени на заполнение бланка заказа, все остальное сделает наш менеджер. В заявку требуется внести сведения о владельце удостоверения, приложить фотографию и копию паспорта. Менеджер обработает поступивший запрос и свяжется, чтобы уточнить адрес доставки, приемлемый способ оплаты, указанные в заявке параметры. Как только заказ утвержден, вносится предоплата. Оставшуюся сумму будущий судоводитель перечисляет после того, как убедится в легальности изготовленного удостоверения, правильности внесения персональных данных. Удостоверение на управление гидроцикла изготавливается на бланке государственного образца, присутствуют утвержденные степени защиты. Кроме удостоверения, при покупке прав на гидроцикл заказчик получает заключение медицинской комиссии, экзаменационную карточку, сертификат о прохождении курсов.

Получение удостоверения судоводителя

При заполнении заявки на оформление прав на гидроцикл, поставьте отметку на категорию «гидроцикл» и уделите внимание району плавания, который будет указан в удостоверении:

ВП — вводные пути. Внутренние воды, которые не вошли в список внутренних вод РФ, правила судоходства на них не действуют. Как правило это несудоходные реки, пруды, озера.

— вводные пути. Внутренние воды, которые не вошли в список внутренних вод РФ, правила судоходства на них не действуют. Как правило это несудоходные реки, пруды, озера. ВВП — внутренние водные пути. Владельцы водного транспорта при пуске на воду подчиняются Правилам плавания по внутренним водным путям. Судоходные озера, водохранилища, реки.

— внутренние водные пути. Владельцы водного транспорта при пуске на воду подчиняются Правилам плавания по внутренним водным путям. Судоходные озера, водохранилища, реки. МП — морские пути. В эту категорию попадают внутренние морские воды, прибрежные воды до 12 миль от берега.

— морские пути. В эту категорию попадают внутренние морские воды, прибрежные воды до 12 миль от берега. МТ — морские прибрежные воды. До 20 миль от береговой линии в глубь моря.

Получить права на управление гидроциклом легко: заполните заявку, приложите фотографию, укажите требуемые параметры и дождитесь звонка. Наши менеджеры ценят время заказчиков, поэтому выполняют бумажную работу в указанный срок и учитывают каждое пожелание. После обработки запроса, сотрудник предложит оптимальное решение для каждой ситуации: удобный способ оплаты и быструю доставку по РФ, подскажет, какие категории ТС отвечают требованиям заказа.