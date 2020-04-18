Купить права ГИМС

Государственная Инспекция по маломерным судам при МЧС (ГИМС) выдает удостоверения, которые позволяют управлять транспортным средством на воде, согласно открытой категории. Суда, регистрацию которых курирует ГИМС: парусные, парусно-моторные и моторные суда, гидроциклы длиной не более 20 метров. Получение прав в ГИМС включает несколько обязательных этапов, пропустить ни один нельзя:

Поиск профильного учебного заведения, прохождение курса;

Итоговая аттестация, проверка знания теории и практических навыков;

Прохождение медицинской комиссии;

Подготовка комплекта документов;

Явка в ГИМС с заявлением на оформление удостоверения судоводителя.

Получить права ГИМС могут российские граждане по достижении совершеннолетия, без ограничений по результатам прохождения врачебной комиссии.

Получить права судоводителя в ГИМС

Самостоятельное обращение в ГИМС для оформления прав на вождение любого типа водного транспорта требует от будущего капитана полной отдачи и много свободного времени. Те, кто решил получить права ГИМС, по выбору записываются на выбранные курсы и сдают итоговый экзамен. По результатам обучения в удостоверении указан один или несколько типов маломерных судов:

Катеры, лодки с мотором.

Гидроциклы.

Парусные яхты.

Судно, оснащенное мотором и парусом.

Кроме типа водного транспорта, указывается район плавания, в котором разрешено судоходство предъявителю прав:

ВП — внутренние воды, не включены в Перечень судоходных вод. Правила судоходства не распространяются, судоходство не организовано.

— внутренние воды, не включены в Перечень судоходных вод. Правила судоходства не распространяются, судоходство не организовано. ВВП — внутренние воды, включенные в Перечень. Действуют Правила плавания во внутренних водах.

— внутренние воды, включенные в Перечень. Действуют Правила плавания во внутренних водах. МП — территориальное море РФ протяженностью до 12 миль от береговой линии, внутренние морские воды.

— территориальное море РФ протяженностью до 12 миль от береговой линии, внутренние морские воды. МТ — морские прибрежные воды протяженностью до 20 миль от береговой линии.

Разрешительный документ выдается Государственной инспекцией, действует 10 лет. По прошествии этого срока, удостоверение следует обменять на новое. Новые права ГИМС оформляются при предъявлении медзаключения, повторно сдавать экзамен не придется. С 2015 года ГИМС выдает удостоверения на русском и английском языках, что избавляет от необходимости нотариально заверять перевод прав при планировании отдыха за рубежом. Встать за штурвал судна в другой стране с оформленными правами ГИМС возможно только при открытом районе плавания МП. Разрешенный район плавания подтверждает владение Международными правилами предупреждения столкновения судов. Отметки ВП, ВВП подразумевают изучение Правил плавания только во внутренних водах.

Задача получения прав ГИМС для будущих судоводителей осложняется поиском аккредитованного учебного заведения: не в каждом населенном пункте ведутся курсы повышения квалификации. Если вам повезло, и курсы нашлись в шаговой доступности и объявлен набор курсантов, то для получения прав ГИМС готовьтесь попрощаться со свободным временем, сном, а может, и перенести отпуск: длительность периода обучения зависит от курса, выбранной категории и региона плавания. По завершении учебного процесса, к экзамену подходит уставший кандидат в судоводители, с расшатанной нервной системой. Если сдать теорию с первого раза не получилось, от этого не застрахованы даже отличники, — проверка практических навыков откладывается еще на неделю. Каждый провал на итоговой аттестации отдаляет получение прав ГИМС на неопределенный срок. Исполнить мечту и встать за штурвал своего судна испытывая такие трудности готовы не все. Для них покупка удостоверения судоводителя ГИМС — оптимальное решение.

Преимущество заказа у нас: Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 20000 руб. Аванс 1000 руб. Любые пути плавания Необходимые категории Доставка до двери по всей территории РФ

Оформить права ГИМС через интернет

Для тех, кто ценит свободу, хочет романтики без ущерба семье и работе, предлагаем купить права ГИМС по привлекательной стоимости. Услуга «права ГИМС под ключ» включает в себя:

Удостоверение, выполненное на бланке государственного образца с нанесением утвержденных знаков защиты, присвоением идентификационного номера. При проверке в надзорных органах, оформленные права ГИМС пробьются по действующей базе, не вызовут вопросов при осмотре.

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации в аккредитованном учебном заведении. Сертификат понадобится при обновлении удостоверения судоводителя по истечении срока действия, через 10 лет.

Заключение медицинской комиссии об отсутствии ограничений к управлению судном указанного типа.

Получить права ГИМС в короткий срок, не сталкиваясь с трудностями и ограничениями легко: заполните заявку на сайте. Менеджер обработает поступивший запрос, и позвонит, чтобы уточнить детали заказа, адрес доставки, предложит удобный способ оплаты. Как только заявка утверждена, будущий судоводитель перечисляет аванс и ждет видео и фотоочет для проверки удостоверения на соответствие требованиям. Оставшуюся сумму заказчик перечисляет, когда убедился в качестве выполненного заказа.

Не откладывайте покупку прав ГИМС до наступления отпуска, отправьте заказ уже сейчас.